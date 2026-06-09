بري يبلغ واشنطن استعداد حزب الله لوقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن “لا اعتراض على انسحاب من جنوب ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة”، مشيرة إلى أن “تنفيذ الترتيبات الأمنية يمكن أن يبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار”.وأضافت أن “أجواء تدعم استكمال التفاهمات بين وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة”، فيما لفتت إلى أن “بري يتمسك بوقف نار شامل قبل إطلاق أي مسار تنفيذي على الأرض”.