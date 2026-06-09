تفاصيل جديدة لإسقاط "المروحية الأمريكية" في مضيق هرمز

وفي التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء أن توصل إلى أن أسقطت المروحية الأمريكية التي تحطمت أمس الاثنين في ، وتعهد برد عسكري.ووقع حادث تحطم مروحية الأباتشي AH-64 التابعة للجيش الأمريكي في خضم مفاوضات بين وواشنطن، وبعد يوم واحد فقط من توسط في تجديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، فيما قد يُشعل هذا الحادث جولة جديدة من التصعيد.وصرح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن التحقيق أظهر أن طائرة مسيرة إيرانية أصابت المروحية، ما أدى إلى تحطمها. وأضاف المسؤول أن التحقيق لم يحدد بعد ما إذا كان ذلك متعمداً.وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر ثالث مطلع وفق "أكسيوس" بأن المسؤولين ما زالوا يحققون، حتى صباح الثلاثاء بتوقيت ، فيما إذا كان إطلاق نار إيراني هو سبب إسقاطها.وجاء إسقاط المروحية بعد تبادل وإيران للضربات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل، حيث حثّ ترامب كلا الجانبين على ضبط النفس.وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت (سنتكوم) أنه تم إنقاذ الطيارين حوالي الساعة 7:30 مساء بتوقيت ، أي بعد ساعتين تقريبا من سقوط المروحية قبالة سواحل عُمان. وحالتهما مستقرة. وقال مصدر مُطّلع على الحادث إن عملية بحث مكثفة استمرت لساعات قبل العثور على الطاقم.وصرح المتحدث باسم "سنتكوم"، الكابتن ، أن زورقا مسيّرا تابعا للبحرية الأمريكية عثر على الطاقم في الماء ونفذ عملية الإنقاذ، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرات مُسيّرة بحرية في مثل هذه المهمة.