مسؤول إيراني: سنرد بقوة وبشكل فوري على أي هجوم أمريكي

وقال المسؤول، إن "مروحية الأباتشي الأمريكية لم تكن تحلق فوق المياه الدولية"، مردفا " سنرد بقوة وبشكل فوري على أي هجوم أمريكي تتعرض له ".

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء أن توصل إلى أن إيران أسقطت المروحية الأمريكية التي تحطمت أمس الاثنين في ، وتعهد برد عسكري.

‎وكانت صحيفة " تايمز" نقلت عن مصادر، اليوم الثلاثاء، قولها إن مروحية حربية أمريكية تحطمت إثر سقوطها قرب مضيق هرمز أمس الاثنين، مشيرةً إلى إنقاذ طاقمها وأنه بأمان.