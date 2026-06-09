واشنطن وطهران تناقشان حظر تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما

ووفقا للصحيفة، تفاوض الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة على أربعة عناصر أساسية لاتفاق محتمل.

وأشارت إلى أن تعتقد أنها قادرة على وقف البرنامج النووي الإيراني لمدة 15 عاما تقريبا.وأضاف المقال: "أحد أهم الأهداف هو وقف تخصيب اليورانيوم، أصرت في البداية على حظر لمدة 20 عاما، بينما اقترحت 10 أعوام. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الطرفين قد يتفقان على حظر لمدة 15 عاما".كما أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تتناول أيضا خفض مخزونات اليورانيوم المخصب، وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية، والسماح للمفتشين الدوليين بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.وبحسب الصحيفة، فإن النقاشات حتى الآن تقتصر على الخطوط العريضة لاتفاق محتمل، ولا يزال مسار المفاوضات غير واضح في ظل تصاعد التوتر مجددا في الشرق الأوسط.