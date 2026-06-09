اليمن بين الانهيار الاقتصادي وإعادة تشكيل موازين النفوذ.. أزمة تتجاوز الاقتصاد إلى الاستقرار السياسي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التحدث "مباشرة" مع مسؤولين إيرانيين ويهدد بقصف آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اليمن بين الانهيار الاقتصادي وإعادة تشكيل موازين النفوذ.. أزمة تتجاوز الاقتصاد إلى الاستقرار السياسي

دوليات

2026-06-09 | 15:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليمن بين الانهيار الاقتصادي وإعادة تشكيل موازين النفوذ.. أزمة تتجاوز الاقتصاد إلى الاستقرار السياسي
134 شوهد

تتجه المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نحو مرحلة أكثر تعقيداً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار تأخر صرف رواتب موظفي الدولة وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط المعيشية على ملايين المواطنين.

وتعكس شهادات المواطنين حجم الأزمة المتنامية، حيث باتت الأولويات الأساسية للأسر تتركز حول تأمين الاحتياجات اليومية وسط تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب عجزها عن احتواء التداعيات الاقتصادية المتسارعة.
تصاعد الاحتجاجات الشعبية
بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية، تشهد عدة محافظات يمنية موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب المتأخرة ومعالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء والخدمات العامة.
ففي المهرة وعدن وحضرموت وعدد من المحافظات الجنوبية، تتواصل التظاهرات التي يصابها احتجاجات وقطع طرقات ووقفات احتجاجية حملت رسائل واضحة مفادها أن الأزمات المعيشية لم تعد مجرد تحديات اقتصادية، بل تحولت إلى قضية تمس الاستقرار المجتمعي والثقة بمؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات يعكس انتقال حالة السخط الشعبي من مرحلة التذمر الفردي إلى التعبير الجماعي المنظم، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومة خلال الفترة المقبلة.
تداعيات تحرير الدولار الجمركي
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة يتمثل في قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين والتجار.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، في ظل اعتماد اليمن شبه الكامل على الواردات الغذائية والسلعية، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية الناتجة عن التوترات الأمنية في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن انعكاسات القرار ستظهر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل، ما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية
 يرى مختصون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك زيادة بعض البدلات المالية، تمثل حلولاً مؤقتة ذات أثر تضخمي أكثر من كونها معالجات استراتيجية للأزمة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تجاوز المرحلة الحالية يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل: إعادة هيكلة منظومة الرواتب ومكافحة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية ورقمنة المدفوعات الحكومية وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة وتوسيع استخدام المحافظ الإلكترونية ومعالجة الاختلالات الضريبية والمالية. وتحفيز النشاط الإنتاجي المحلي.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها شرطاً أساسياً لاستعادة التوازن المالي والنقدي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
جدل حول أداء الحكومة ودور التحالف
 في المقابل، تتزايد الانتقادات السياسية الموجهة للحكومة اليمنية والهيمنة السعودية عليها وسط اتهامات بوجود إخفاقات في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية.
ويرى عدد من المحللين أن استمرار التدهور في المحافظات الجنوبية يعكس فشلاً في تحويل الدعم السعودي إلى نتائج ملموسة على الأرض، فيما يعتبر آخرون أن الأزمات الحالية أصبحت جزءاً من حالة الاستقطاب السياسي والصراع على النفوذ داخل معسكر الشرعية نفسه.
تحولات سياسية وإعادة تشكيل التحالفات
 على المستوى السياسي، يشهد المشهد اليمني تحولات لافتة منذ مطلع العام الجاري، مع بروز مؤشرات على إعادة ترتيب مراكز القوة داخل الحكومة والتحالفات الداعمة لها.
ويبرز حزب الإصلاح (الذراع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين) كأحد أبرز المستفيدين من هذه التحولات، بعد احتفاظه بمواقع مؤثرة داخل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل التوازنات السياسية في المناطق الخاضعة للشرعية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس مقاربة سعودية أكثر براغماتية تقوم على إدارة صراعات طويلة الأمد تبقي اليمن في حالة ضعف وحاجة دائمة للرياض
مخاوف من تعقيد المشهد الأمني
 في المقابل، تحذر أطراف سياسية وإعلامية من أن تعزيز نفوذ القوى الأيديولوجية داخل مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي مستقبلاً، خصوصاً في ظل هشاشة مؤسسات الدولة واستمرار الانقسامات الداخلية.
كما تثير التعيينات العسكرية الأخيرة جدلاً واسعاً بشأن معايير اختيار القيادات العسكرية، حيث يرى منتقدون أنها قد تؤدي إلى تسييس المؤسسة العسكرية وإضعاف مهنيتها، بينما يعتبر مؤيدوها أنها تأتي ضمن ترتيبات إعادة هيكلة القوى المناهضة للحوثيين.
اليمن أمام مفترق طرق
 في المحصلة، تبدو اليمن اليوم أمام معادلة معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي، والتوتر الاجتماعي، وإعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية.
ومع استمرار تعثر الحلول الاقتصادية وتزايد الضغوط الشعبية، فإن قدرة الحكومة على استعادة الثقة العامة ستظل مرتبطة بمدى نجاحها في تقديم معالجات حقيقية للأزمات المعيشية، بالتوازي مع بناء توافقات سياسية قادرة على منع انزلاق البلاد نحو موجة جديدة من عدم الاستقرار.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل التحولات الجارية فرصة لإعادة بناء الدولة اليمنية، أم أنها مجرد إعادة إنتاج للأزمات بأدوات وتوازنات جديدة؟.
 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
Play
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
Play
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Play
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Live Talk
Play
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
Play
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
Play
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
Play
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
Play
العراق في دقيقة 10-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Play
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:44 | 2026-06-10
Live Talk
Play
Live Talk
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
Play
هل ما زال للكتاب مكانه بين الأجيال الشابة - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
Play
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04

اخترنا لك
عون: إذا اختار حزب الله الحرب فأنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه
10:16 | 2026-06-11
‏ تحذير إيراني لدول المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة.. بماذا هددت؟
10:03 | 2026-06-11
بعد اعلان استقالته.. وزير الدفاع البريطاني يكشف الأسباب
10:00 | 2026-06-11
إجراءات جديدة بين إيران وأذربيجان لمراقبة وإدارة مياه نهر أراز
09:57 | 2026-06-11
ترامب يتوعد إيران بضربة "قوية" ويؤكد: سنستولي على جزيرة خارك
08:47 | 2026-06-11
تصعيد جديد.. إيران تغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر
05:14 | 2026-06-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.