ترامب: الحصار يجعل إيران فقيرة وحادث الأباتشي ليس جللا

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن الحصار يجعل فقيرة للغاية، مشيرا الى أن حادث سقوط مروحية الأباتشي ليس أمرا جللا.

وقال وفق "وول "، "حادث مروحية الأباتشي ليس أمرا جللا والطيار بخير". وأضاف "الحصار يجعل فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك". ‎وكانت صحيفة " تايمز" نقلت عن مصادر، اليوم الثلاثاء، قولها إن مروحية حربية أمريكية تحطمت إثر سقوطها قرب أمس الاثنين، مشيرة إلى إنقاذ طاقمها وأنه بأمان.