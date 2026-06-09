إيران تعلن عدم تنفيذ عمليات عسكرية هجومية بمضيق هرمز

أعلن مصدر عسكري إيراني، الثلاثاء، عن عدم تنفيذ عمليات عسكرية هجومية في ، وذلك بعد الكشف عن إسقاط مروحية أمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري قوله، "لم ننفذ أي عمليات عسكرية هجومية جوية بمضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية".

‎وكانت صحيفة " تايمز" نقلت عن مصادر، اليوم الثلاثاء، قولها إن مروحية حربية أمريكية تحطمت إثر سقوطها قرب أمس الاثنين، مشيرةً إلى إنقاذ طاقمها وأنه بأمان.

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء أن توصل إلى أن أسقطت المروحية الأمريكية التي تحطمت أمس الاثنين في مضيق هرمز، وتعهد برد عسكري.