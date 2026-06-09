الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد إيران ودوي انفجارات جنوبي البلاد

أعلن ، عن شن ضربات ضد ، واصفة إياها بالدفاع عن النفس، فيما دوت انفجارات جنوبي إيران.

وقالت ، "بدأنا شن ضربات دفاعا عن النفس ضد "، مضيفة "الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي".

وأضافت "هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر"، مشيرة الى أن "الضربات العسكرية ضد إيران جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ".

الى ذلك، قالت وكالة ، "دوي انفجارات في منطقة ميناء سيريك ولا تزال الطبيعة الدقيقة لهذه الأصوات غير واضحة"، كاشفة عن "4 انفجارات في ميناء جاسك وانفجار في أطراف عباس جنوبي إيران".

بدوره، قال التلفزيون الإيراني "أصوات انفجارات في قشم وسيريك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران"، مضيفا "تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسيريك"، كاشفا عن "دوي 6 انفجارات في ".

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء، أن توصل إلى أن إيران أسقطت المروحية الأمريكية التي تحطمت الاثنين في ، وتعهد برد عسكري.

وكانت صحيفة " تايمز" نقلت عن مصادر، الثلاثاء، قولها إن مروحية حربية أمريكية تحطمت إثر سقوطها قرب مضيق هرمز الاثنين، مشيرة إلى إنقاذ طاقمها وأنه بأمان.