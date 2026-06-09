إيران تعلن بدء الرد على الهجمات الأمريكية

أعلنت ، قبل قليل، عن بدء الرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة.





الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، بـ"تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في والبحرين". وقال الإيراني، "بدء الرد الحاسم على الهجمات الأمريكية"، ولم يكشف المزيد من التفاصيل.الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، بـ"تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في والبحرين".

وأعلن ، عن شن ضربات ضد ، واصفة إياها بالدفاع عن النفس، فيما دوت انفجارات جنوبي إيران.