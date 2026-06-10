تحذير إيراني لجنود المارينز الأمريكيين: عليكم توديع عائلاتهم

ونقلت وكالة "مهر" عن "حنظلة" تحذير جديد جاء فيه: "ننصح مشاة بالاتصال بعائلاتهم الآن وتوديعهم".وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".ويأتي تهديد هذه المجموعة ضد مشاة البحرية الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الأمريكي اليوم ضد حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.وأضاف عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي بالقول: "نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".