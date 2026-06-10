إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن

أعلنت ، الخميس، عن إغلاق أمام جميع أنواع السفن.

وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن مقر خاتم ، "نعلن إغلاق أمام جميع أنواع السفن".

وأضاف "إغلاق مضيق هرمز أمام كل السفن لانعدام الأمن بسبب الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد"، مردفا "سنستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز".

وكانت أعلنت، الخميس، عن شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في ، موضحة أن "الضربات رد على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وفق وصفها.