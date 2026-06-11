إيران تعلن استهدف مركز القيادة والسيطرة الأميركي في الأردن

وذكر في بيان أن هذه "العملية لمعاقبة المعتدي"، استهدفت ب12 صاروخا " والسيطرة" في قاعدة الأزرق الجوية، مضيفا أنه تمكن من تدميره بالإضافة إلى عدد من المقاتلات.