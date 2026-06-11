الولايات المتحدة تلمح لاختطاف الرئيس الكوبي

وتابع وزير الحرب الأمريكي أن القرار بشأن الإجراءات المحتملة يتخذه . مؤكدا أن مستقبل العلاقات بين وهافانا "يعتمد على قرارات القيادة الكوبية ورئيس ".يذكر أن الولايات المتحدة كثفت في الأشهر الأخيرة ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوبا.وعلى وجه الخصوص، وقع الرئيس الأمريكي في يناير الماضي مرسوما يسمح بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة بسبب ما وصفه بـ"التهديد الكوبي للأمن القومي الأمريكي".