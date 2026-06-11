تصعيد جديد.. إيران تغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر

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أعلنت هيئة إدارة الإيرانية، اليوم الخميس، اغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى اشعار اخر.





وذكرت الهيئة انه: "بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر، مشيرا الى انه " على الجهات التي حصلت على تصاريح عبور أن تتحلى بالصبر وتنتظر توجيهات جديدة منا".