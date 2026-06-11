ترامب يتوعد إيران بضربة "قوية" ويؤكد: سنستولي على جزيرة خارك

وذكر في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "أميركا ستضرب بقوة هذه الليلة". ويأتي هذا التهديد في وقت تتبادل فيه وطهران الضربات العسكرية منذ يومين، عقب إسقاط مروحية قتالية أميركية من طراز " " بالقرب من ، وهو الحادث الذي حمّلت فيه واشنطن الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة.وأضاف الرئيس الأميركي أن قوات بلاده "ستستولي على جزيرة خارك وغيرها من مرافق قريباً"، مشبّهاً الإجراءات المقبلة ضد بما جرى سابقاً مع فنزويلا.