إجراءات جديدة بين إيران وأذربيجان لمراقبة وإدارة مياه نهر أراز

وأفادت الأذربيجانية بأن "الاجتماع عُقد برئاسة الرئيس المشترك للجنة من الجانب الأذربيجاني، رئيس الهيئة الإقليمية لاستصلاح المياه ذاكر قولييف، والرئيسة المشتركة من الجانب الإيراني، رئيسة للأنهار الحدودية في وزارة الطاقة فريبا آوره ده".وأضافت أن "الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن الهيئة الإقليمية لاستصلاح المياه، والخدمة الحكومية للرقابة على استخدام المياه وحمايتها، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية، وشركة ".وأكدت أنه "جرى خلال الاجتماع إعداد واعتماد أنظمة العمل المتعلقة بتوزيع الموارد المائية لنهر أراز بين البلدين، إلى جانب مناقشة مراقبة المياه المسحوبة من النهر، والتحكم في جودتها، وتركيب أجهزة حديثة لقياس المياه، فضلاً عن بحث ملفات التعاون الأخرى".