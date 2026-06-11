ترامب: ألغيت الضربات على إيران التي كانت مقررة مساء اليوم

وقال في تدوينة على منصة تروث سوشيال، تابعتها ، إنه "نظرًا لأن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة، فقد قمتُ- بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأميركية- بإلغاء الضربات وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد هذا المساء".وأضاف، "لقد تمت الموافقة على المناقشات والبنود النهائية- سواء من حيث المبدأ أو التفاصيل الدقيقة- من قِبَل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وإسرائيل والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".وتابع: "وسيظل الحصار البحري ساريًا ونافذًا بالكامل إلى حين إتمام هذه الصفقة، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبًا".