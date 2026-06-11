حصيلة جديدة للإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في الكونغو

وقال وزير ⁠الصحة ‌في منشور ⁠على منصة "إكس"، إن ⁠هذا الرقم ⁠يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء.

يُذكر أن العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي، فور الإعلان عنه، بأنه " صحية عامة تثير قلقا دوليا"، مما يستدعي استجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي.ويعد من الأمراض المهددة للحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة السوائل التي يفرزها جسم المصابين.ويتسم التفشي الحالي بصعوبة بالغة في احتوائه والسيطرة عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم توفر لقاح أو علاج نوعي محدد حتى الآن لسلالة "بونديبوجيو" المتسببة في هذه الموجة من فيروس إيبولا.