واشنطن تعتزم ترحيل مهاجرين سوريين وإيرانيين

وقالت الوكالة: "تعتزم ترحيل عدد من الإيرانيين وغيرهم من المهاجرين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للوكالة، تخطط السلطات لترحيل عدد من السوريين والأفغان ومواطن تركي واحد.وبحسب مصدر الوكالة، من المتوقع ترحيل نحو 20 شخصا على متن الرحلة الأولى إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.ونوهت الوكالة بأن الطائرة التي ستقل المهاجرين المرحلين قد تغادر في وقت مبكر من اليوم.وكان الرئيس الأمريكي ، وعد في يوم تنصيبه بمنصب الرئيس، بوقف الهجرة غير إلى بلاده فورا، والشروع في إجراءات التعامل مع ملايين المهاجرين، كما أعلن وطنية بشأن الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.