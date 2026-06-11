ترامب يحدد موعد ومكان التوقيع على الاتفاق مع إيران

وقال في كلمة له، "التوقيع على الاتفاق مع ربما يحدث خلال نهاية الأسبوع في أوروبا"، مردفا "لن أتمكن من حضور توقيع الاتفاق لكن نائبي جي دي فانس سيكون حاضرا في أوروبا".

وأضاف ترامب "توصلنا للتو إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق"، كاشفا أن " سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق".

وتابع "إيران لن تحصل على سلاح نووي وقد وافقت على ذلك"، مضيفا "إيران لن تشتري ولن تطور سلاحا نوويا".

وكان ترامب أعلن، اليوم الخميس، عن إلغاء الضربات على إيران التي كان من المقرر تنفيذها مساء اليوم، مشيرًا إلى أن إيران وافقت على البنود النهائية للاتفاق مع .