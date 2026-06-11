أول تعليق إيراني رسمي بعد حديث ترامب قرب توقيع اتفاق

وقالت الخارجية الإيرانية، "قلنا سابقا إن أكثر نصوص الاتفاق كانت محسومة لكن الجانب الأمريكي كان يريد إضافة مطالب جديدة".

وأضافت "المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل وسنعلن موقفنا في وقته"، معتبرة أن "ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية".وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم الخميس، أن التوقيع على الاتفاق مع ربما يحدث خلال نهاية الأسبوع في أوروبا، بعد ساعات من إعلانه إلغاء الضربات على إيران التي كان من المقرر تنفيذها مساء اليوم، مشيرًا إلى أن إيران وافقت على البنود النهائية للاتفاق مع .