الخارجية الإيرانية: لا قرار نهائياً بشأن اتفاق مع أمريكا

وأوضح بقائي في تصريحات نقلتها للأنباء، أن كافة الأنباء والتقارير التي تتحدث عن تحديد مواعيد أو أماكن لتوقيع اتفاق بين الجانبين لا تزال ضمن إطار "التكهنات" فحسب، مؤكداً أنه لم يتم البت في أي تفاصيل بهذا الشأن حتى الآن.وفيما يتعلق بمسار المحادثات، أشار بقائي إلى أن الأطراف قد انتهت من صياغة جزء كبير من نص التفاوض، إلا أنه اتهم بـ "تغيير مواقفها مراراً" خلال سير المباحثات، مما يعيق الوصول إلى نتائج نهائية.