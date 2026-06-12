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الخارجية الإيرانية: لا قرار نهائياً بشأن اتفاق مع أمريكا
دوليات
2026-06-12 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
رويترز
133 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
،
إسماعيل
بقائي، أن
طهران
لم تتخذ بعد قراراً نهائياً فيما يخص إبرام اتفاق محتمل مع
الولايات المتحدة
، مشدداً على أن بلاده لن تتنازل عن "خطوطها الحمراء" خلال المفاوضات.
وأوضح بقائي في تصريحات نقلتها
وكالة الجمهورية الإسلامية
للأنباء، أن كافة الأنباء والتقارير التي تتحدث عن تحديد مواعيد أو أماكن لتوقيع اتفاق بين الجانبين لا تزال ضمن إطار "التكهنات" فحسب، مؤكداً أنه لم يتم البت في أي تفاصيل بهذا الشأن حتى الآن.
وفيما يتعلق بمسار المحادثات، أشار بقائي إلى أن الأطراف قد انتهت من صياغة جزء كبير من نص التفاوض، إلا أنه اتهم
الولايات المتحدة
بـ "تغيير مواقفها مراراً" خلال سير المباحثات، مما يعيق الوصول إلى نتائج نهائية.
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