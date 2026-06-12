واشنطن تعلن تغيير مسار 136 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران

وذكر بيان للقيادة: "غيرنا مسار 136 سفينة وعطلنا 9 سفن لضمان امتثالها للحصار البحري على "، مشيرة الى أن "عمليات المتابعة والتفتيش البحرية مستمرة وفق الخطط العسكرية المعتمدة".وأضافت القيادة، أن "قواتها تواصل تنفيذ دوريات بحرية في المياه الإقليمية ضمن العمليات الهادفة إلى تطبيق الحصار البحري، ومراقبة حركة الملاحة في المناطق المشمولة بالإجراءات الأمريكية"،