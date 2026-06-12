رد صيني حازم على عقوبات واشنطن ضد شركات متهمة بالتعامل مع إيران

وقال متحدث باسم إن تعارض باستمرار أي عقوبات لا تستند إلى القانون الدولي أو لا تحظى بتفويض من ، مشدداً على أن بلاده ستدافع عن المصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها بكل حزم.وأضاف أن الحكومة الصينية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الكيانات والأفراد المتضررين من هذه العقوبات، في إطار الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية.وكانت قد أعلنت توسيع قائمة العقوبات لتشمل شركات من وبيلاروسيا، متهمة إياها بتزويد الإيراني بأنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف.