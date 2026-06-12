رويترز تكشف تفاصيل الاتفاق الإيراني الأمريكي

وبحسب المصدر، فإن الاتفاق ينص على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وتدمير المواد النووية وإزالتها، مع التأكيد على عدم صرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ جميع البنود المتفق عليها.وأضاف المسؤول أن الاتفاق يتضمن أيضاً فتح أمام الملاحة بشكل طبيعي، إلى جانب وقف أي تمويل إيراني لجماعات تصفها بـ"الإرهابية".