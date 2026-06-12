وزير الطاقة الأمريكي: خروج 7 ملايين برميل نفط من الخليج وإمكانية تخفيف عقوبات إيران

وأضاف الوزير أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن سيعمل على تسهيل تدفق المنتجات النفطية عبر لضمان استمرار حركة التجارة العالمية.وفي السياق ذاته، أشار رايت إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة على بشكل جزئي في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.