مسؤول أمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز

ونقلت شبكة CNN عن المسؤول أن الطائرات كانت “انتحارية باتجاه واحد”، فيما جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته لإيران على خلفية استمرار استهدافها للسفن العابرة.وفي سياق متصل، أعلن إلغاء ضربات جوية كان قد لوّح بها ضد بعد التوصل إلى “النقاط النهائية” في مسار تفاوضي، قبل أن يصف لاحقًا بأنها “غير شريفة” بسبب ما اعتبره تقديم روايات غير دقيقة حول المقترحات المطروحة.