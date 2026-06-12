الصين تعتقل باحثًا أمريكيًا بتهمة التجسس

وقال المتحدث باسم الوزارة لين إن المعتقل، وهو باحث أمريكي من أصل ميانماري يُدعى مين زين، يخضع لإجراءات جنائية وفق القانون الصيني على خلفية الاشتباه بالتجسس.وأوضح أن السلطات الصينية أبلغت في بالواقعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وبحسب مصادر مطلعة، فإن توقيف الباحث تم مطلع يونيو/ حزيران الجاري في مطار كونمينغ بمقاطعة يونان، فيما يعمل في مركز بحثي متخصص بدراسات شؤون ميانمار ومقره .