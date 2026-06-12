ترامب يشارك منشوراً لوزير الخارجية الإيراني حول "الاتفاق القريب"



أعاد الرئيس الأمريكي ، اليوم الجمعة، نشر تغريدة لوزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس" أكد فيها أن توقيع مذكرة تفاهم مع "أقرب من أي وقت مضى".

وكتب عراقجي على منصة إكس "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى".



وأضاف، "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي لوسائل الإعلام الامتناع من التكهن بمضمونه".



وتابع الوزير "تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف، ستتم مشاركة جميع التفاصيل مع الجمهور في الوقت المناسب".