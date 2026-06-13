عون: لبنان بين خيار الدولة أو البقاء رهينة الميليشيات

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للجريمة، قال إن "استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلّم من دروس الدم ما لم تُعلّمنا إياه سنوات السلم، فالذاكرة الوطنية الصادقة لا تنتقي جراحها، بل تحملها كلها لتبني على ألمها عهداً بعدم التكرار".وأضاف أن "هذه الذكرى الأليمة تأتي في وقت يقف فيه أمام استحقاق مصيري، "إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتسود القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء".وأشار الى أن "البلاد تمر بلحظة لا تحتمل "الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي"، معتبراً أن لم تعد مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل ضرورة وجودية تُبنى بالمصارحة وتُعزّز بالعدالة وتتجذّر بالإنصاف لكل مكوّنات الشعب اللبناني من دون استثناء."