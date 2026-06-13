العثور على جثة في سيارة أمام ملعب تدريبات المنتخب الإيراني

وجرى اكتشاف هذه الواقعة المروّعة في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل ملعب "كاليينتي"، حيث يتوجه المنتخب الإيراني يوميا منذ وصوله الأحد، وعلى بُعد دقيقة واحدة بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه.وفتحت الشرطة السيارة، وهي من نوع " " رباعية الدفع رمادية اللون، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة قوية. وعمل مختصون يرتدون بزّات بيضاء حول السيارة لفحص الجثة قبل نقلها من المكان.وجاء في تقرير أولي "عند تفتيش السيارة، لاحظت الدورية وجود شخص في مؤخرة صندوقها ملفوف داخل كيس أسود، وعليه آثار عنف".وفي ، تُعد غالبا من بين أكثر المدن خطورة، إذ سُجّل فيها أكثر من 1200 جريمة قتل في 2025، وفق الإحصاءات الرسمية.