"كن واقعيا".. السفارة الإيرانية ترد على وزير الخارجية اللبناني

ونشرت السفارة في بيان عبر "إكس": "يا سيد رجي، لا تكن مشتبهاً في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعياً! فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومتراً مربعاً، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب، من نساء ورجال وشيوخ وشباب وأطفال، دفاعاً عن نظام الجمهورية الإسلامية".و في مقابلة على قناة LCI الفرنسية، أكد رجي أن "الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة خمسين عاماً رهينةٌ لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم، ولا يتورع عن سفك دماء شعبه دون أدنى ندم".أضاف أن "هذا النظام بذر والرعب وزرع الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط وامتداداته حول العالم، وقد كان دوماً مصدر معاناة والمنطقة".