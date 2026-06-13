باكستان ترجح التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة

وقال شريف إن "باكستان أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق سلام بين وإيران، ومن المرجح إتمامه خلال الـ 24 ساعة القادمة".وأضاف أن "الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق سلام من شأنه إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط"، مبيناً أن الجانبين توصلا إلى النص النهائي للاتفاق.وأوضح الباكستاني أن بلاده تستعد لإجراء مراسم توقيع إلكتروني لاتفاق السلام فور الانتهاء منه، لافتاً إلى أن محادثات تقنية ستُعقد الأسبوع المقبل عقب إتمام عملية التوقيع الإلكتروني.