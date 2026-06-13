وقالت السفارة في منشور لها على منصة "أكس": "يا سيد رجي، لا تكن مشتبها في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعيا!".وأضافت أن "الساحات في كافة أنحاء تغص منذ أكثر من 100 يوم بالحشود الغفيرة من مختلف الفئات دفاعا عن نظام الجمهورية الإسلامية".ويأتي هذا الرد على خلفية تصريحات للوزير رجّي لقناة "LCI" الفرنسية، انتقد رجي النظام الإيراني بشدة، واصفا الشعب الإيراني بأنه عريق وذو حضارة عظيمة، لكنه "رهينة منذ خمسين عاما لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم ولا يندم على سفك دماء شعبه". واعتبر أن هذا النظام مصدر فوضى ورعب في الشرق الأوسط والعالم، وكان سببا لمعاناة والمنطقة.