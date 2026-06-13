"مقذوف مجهول" يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

وذكرت الهيئة، أن الواقعة كانت، أمس الجمعة، على بعد ستة أميال بحرية شرقي .وأكدت أن الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية، مشيرة إلى أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.