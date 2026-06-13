وفد إيراني يضم وزير الخارجية يصل باكستان غداً

وأضافت أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين وطهران.وكانت قد أعلنت ، اليوم السبت، أن التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمحادثات إسلام آباد لن يتم غداً، مشيرة إلى أن إتمامه خلال الأيام المقبلة يبقى أمراً وارداً.وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات تابعتها ، إن "التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غداً، لكن ليس مستبعداً أن يتم خلال الأيام المقبلة".