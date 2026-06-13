هوية التصنيع ومكان التجميع.. الصين تتدخل بصناعة الهاتف "ترامب T1"

وبحسب تحليل أجراه موقع iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة الإلكترونية، فإن الهاتف يحمل تشابهًا كبيرًا مع هاتف HTC U24 Pro، ما دفع خبراء التقنية إلى تتبع مصدر مكوناته وخطوط إنتاجه للكشف عن هوية التصنيع الفعلية للجهاز.تشابه واسع بين الهاتفين وأظهر الفحص الفني أن هاتف T1 يعتمد على مواصفات داخلية تكاد تكون مطابقة للهاتف المنافس، إذ يضم معالج Snapdragon 7 Gen 3 إلى جانب ذاكرة LPDDR5 بسعة 12 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت.ورغم هذا التطابق الكبير، رصد الخبراء بعض الفروقات المحدودة التي تركزت في تفاصيل التصميم الخارجي وبعض الجوانب التقنية، دون أن تمس البنية الأساسية للهاتف أو مكوناته الرئيسية.تعديلات محدودة ومظهر مختلفوأشار التقرير إلى أن أبرز الاختلافات تتمثل في البطارية، حيث يأتي هاتف بسعة أكبر نسبيًا مقارنة بالجهاز الآخر، إلا أنه يدعم الشحن السريع بقدرة أقل تبلغ 30 واطًا، مقابل نحو 60 واطًا في هاتف HTC U24 Pro.كما شملت التعديلات بعض اللمسات الشكلية، من بينها إعادة ترتيب موضع الكاميرات وتغيير تصميم فتحات مكبرات الصوت، إضافة إلى اعتماد اللون الذهبي كعنصر بصري بارز يمنح الهاتف طابعًا مختلفًا.جدل حول شعار "صنع في "وكانت شركة "ترامب " قد قدمت الهاتف في البداية باعتباره منتجًا "صُنع في "، قبل أن تُجري تعديلًا على وصف الجهاز لاحقًا، لتؤكد أنه "يُجمع بفخر في الولايات المتحدة".كما تواصل الشركة الترويج للهاتف باعتباره يحمل "تصميمًا أمريكيًا" ويجسد "قيمًا أمريكية"، دون تقديم تفاصيل دقيقة توضح نطاق هذه المواصفات أو طبيعة هذه العملياتسلسلة التوريد تكشف التفاصيلووفقًا لما أورده تقرير موقع iFixit، فإن تصنيع الهاتف بالكامل داخل الولايات المتحدة يواجه تحديات كبيرة في ظل غياب منظومة صناعية متكاملة قادرة على إنتاج جميع المكونات محليًا.وأضاف التقرير أن عمليات التجميع التي تتم داخل الولايات المتحدة تقتصر على تركيب عدد محدود من القطع، يُقدر بنحو عشرة مكونات فقط، بينما يتم إنتاج أجزاء أخرى في دول مختلفة.وكشف التحليل أن البطارية تُصنع في ، في حين تأتي النسبة الأكبر من المكونات من ، وهو ما دفع الخبراء إلى استنتاج أن الجهاز يعتمد بصورة كبيرة على سلاسل التوريد وخطوط الإنتاج المستخدمة في تصنيع هاتف HTC U24 Pro.الصين في قلب عملية الإنتاجوانتهى التقرير إلى أن هاتف T1 يرتكز بشكل أساسي على مكونات وتجهيزات إنتاج صينية، سواء من حيث التصنيع أو البنية الصناعية المستخدمة في تطويره، رغم الرسائل التسويقية التي تركز على الهوية الأمريكية للجهاز.