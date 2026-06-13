“أكسيوس”: ترامب يلتقي قادة عرب في قمة السبع ونتنياهو خارج الاجتماعات

وذكر التقرير أن الاجتماعات ستشمل أيضاً لقاءات مع الرئيس الفرنسي وقادة من الهند، فيما من غير المتوقع أن يشارك الإسرائيلي في هذه اللقاءات.وأوضح مسؤولون أمريكيون أن المحادثات ستتناول ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والهجرة غير والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز توريد المعادن الحيوية.