16 الف شهيد وجريح.. الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

وأوضح مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 13 يونيو، ارتفعت إلى 3,756 قتيلا و11,632 جريحا".وكثفت ، السبت، عملياتها العسكرية في ، حيث شنت سلسلة غارات جوية على مناطق عدة بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، في خطوة تعكس استمرار التصعيد رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.وأوضحت أن الغارات استهدفت بلدات عدة، بينها كفرحونة والريحان وسجد، الواقعتان على مقربة من مدينة النبطية في جنوب البلاد.كما أفادت باغتيال رئيس بلدية الريحان، علي بديع، في غارة استهدفت البلدة الواقعة في قضاء جنوبي .هذا وتتصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل، والذي مددته حتى مطلع يوليو المقبل.