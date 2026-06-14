مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز

وقال المسؤول: "نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق.. إنه اتفاق رائع وقوي للغاية". كما نقلت شبكة " نيوز".وأضاف أن تلبية للمطلب الأمريكي الرئيسي بفتح الممر المائي "بلا رسوم" ستتزامن بشكل مباشر مع إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها.واعتبر أن التوافق على هذه الخطوات المتزامنة سيمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة لاحقة، تركز بالأساس على عمليات تطهير الممر المائي من الألغام لضمان أمن وسلامة الملاحة.وأعلن الرئيس الأمريكي ، مساء أمس السبت، أن وإيران ستوقعان اتفاقا يوم الأحد 14 يونيو وبعدها مباشرة سيفتح .وقدمت وطهران خلال الأيام الماضية روايات متضاربة إلى حد ما حول بنود الاتفاق، بما في ذلك حول العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة ورسوم عبور مضيق هرمز. كما تؤكد أن مذكرة التفاهم لا تتناول ملف طهران النووي الذي سيكون موضعا للبحث في مفاوضات لاحقة.