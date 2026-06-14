إسرائيل تعلن شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

وذكر الاعلام العبري ان، شنت غارات على منطقة الغبيري في الجنوبية، مضيفا ان " المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية مسؤول منظومة الاتصالات بحزب الله.ورد الإيراني في وقت سابق على بقصف القواعد الإسرائيلية بعد التحذير من قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.