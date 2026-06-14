البنتاغون يكشف ملفات "أجسام غامضة" رُصدت في سماء العراق ومناطق عربية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات بشأن تعزيز الشفافية الحكومية، حيث تشرف الوزارة بدعم من مكتب على جهود شاملة لمراجعة ورفع السرية عن الوثائق التاريخية المتعلقة بهذه الظواهر.وتتضمن الملفات المنشورة مقاطع فيديو لأجسام تحلق بطريقة وصفتها الوزارة بأنها "تتحدى قوانين "، من بينها مشاهد رُصدت فوق مناطق حيوية شملت: ، ومضيق هرمز، وبحر عُمان، وخليج عدن في ، إضافة إلى تسجيلات في كل من ، والكويت، والإمارات، وسوريا.ولمشاهدة الفيديو الخاص بالعراق:وأكدت الوزارة أن هذه المواد تمثل "قضايا لم تُحسم بعد"، مشيرة إلى أن الحكومة غير قادرة حتى الآن على تحديد طبيعة تلك الظواهر بشكل قاطع بسبب نقص البيانات الكافية، ومؤكدة ترحيبها بتعاون القطاع الخاص والخبرات المستقلة للمساعدة في تحليل هذه الملفات.