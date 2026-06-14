نيويورك تشهد أعمال شغب وفوضى عقب مباراة للنيكس.. وإصابة 10 من عناصر الشرطة

وذكرت الشرطة أن 10 من عناصرها أصيبوا خلال الأحداث، بينهم شرطي تعرض للكم في الوجه وآخر أصيب بزجاجة، فيما شهد تقاطع الشارع 43 وشارع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً.وأضافت أن الحشود سيطرت على المنطقة بشكل أعاق وصول سيارات الإسعاف، ما اضطر عناصر الشرطة إلى نقل المصاب إلى المستشفى بأنفسهم، مشيرة إلى ضبط سلاح ناري واحتجاز ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث.وأكدت الشرطة تسجيل أربع حوادث طعن واعتداء بأسلحة بيضاء، فضلاً عن إضرام النار في خمس حافلات كانت تنقل مشجعين ضمن فعاليات لكرة القدم 2026.كما تعرضت خمس مركبات تابعة لشرطة لأضرار جسيمة بعد الاعتداء عليها وتحطيم زجاجها، إلى جانب تدمير عدد من المركبات الخاصة، فيما أقدم بعض المشاركين على إشعال الألعاب النارية وسط التجمعات وتسلق أعمدة الإنارة وإشارات المرور والسقالات، بالتزامن مع اندلاع مشاجرات في عدة شوارع.وأشارت الشرطة إلى إغلاق عدد من الطرق لساعات بسبب الاضطرابات ورفض المتجمعين الامتثال لأوامر التفرق، مؤكدة اعتقال 63 شخصاً وتوجيه تهم لهم شملت الاعتداء على الشرطة، وحيازة سلاح بصورة غير قانونية، والتخريب الجنائي، والإخلال بالنظام العام، ومقاومة الاعتقال، وعرقلة عمل الجهات الحكومية.وكان قد تمكن من تحقيق الفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 94-90 ‌اليوم الأحد، في المباراة الخامسة من سلسلة النهائي، ليحصد لقب دوري كرة الأمريكي للمحترفين لأول مرة منذ عام 1973.