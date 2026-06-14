وزير الحرب الامريكي: الاتفاق مع إيران بات قريباً وعلى طهران كبح هجمات حزب الله

وأضاف هيغسيث أنه يتوقع إجراء محادثات أكثر تقدماً خلال الفترة المقبلة واستمرار المسار التفاوضي.وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قال هيغسيث إنه لا يتوقع أن تؤدي الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى عرقلة الاتفاق، معتبراً أن على ممارسة ضغط حازم على لوقف إطلاق الصواريخ باتجاه شمال .وأشار إلى أن تتابع عن كثب هجمات الحزب، مؤكداً أن استمرارها يهدد فرص الاستقرار في المنطقة.وأضاف أن "رد إسرائيل اتسم بدرجة من ضبط النفس إدراكاً لقرب التوصل إلى اتفاق".