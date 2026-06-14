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بزشكيان يرفض اتهامات "الخيانة" ويؤكد الالتزام بمسار المفاوضات في إيران
دوليات
2026-06-14 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 شوهد
اعرب الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
اليوم الأحد، عن استيائه من اتهام بعض الشخصيات التي تشغل مهاماً رسمية بـ"الخيانة".
وقال بزشكيان، انه "يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات
بالخيانة
".
وأضاف أن "قرار
مجلس الأمن القومي
في
إيران
هو المعيار المعتمد وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات".
وتابع: "على جميع التيارات داخل البلاد الالتزام بالقرارات المستندة إلى رأي قائد
الثورة
مجتبى
خامنئي
".
وخرجت تظاهرات في
طهران
ومشهد ليل السبت تطالب بإقصاء وزير الخارجية
عباس عراقجي
عن منصبه، وذلك على خلفية قرب التوصل الى اتفاق انهاء الحرب بين
ايران
والولايات المتحدة.
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