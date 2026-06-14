بزشكيان يرفض اتهامات "الخيانة" ويؤكد الالتزام بمسار المفاوضات في إيران

وقال بزشكيان، انه "يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات ".وأضاف أن "قرار في هو المعيار المعتمد وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات".وتابع: "على جميع التيارات داخل البلاد الالتزام بالقرارات المستندة إلى رأي قائد مجتبى ".وخرجت تظاهرات في ومشهد ليل السبت تطالب بإقصاء وزير الخارجية عن منصبه، وذلك على خلفية قرب التوصل الى اتفاق انهاء الحرب بين والولايات المتحدة.