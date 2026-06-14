اغتيال ضابطين فلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة

وتعرض الضابطان لإطلاق نار عند حاجز الحسبة داخل مخيم ، وتوفيا متأثرين بجراحهما، وكانا يجلسان أمام مكتب فتح في منطقة الحبسة عند مباغتتهما من قبل مسلحين في سيارة بإطلاق نار كثيف.وذكرت بوابة اللاجئين الفلسطينيين أن التحقيقات جارية للكشف عن المتورطين، ووفق البوابة، تركت هذه الجريمة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم في حالة دهشة واستغراب حيث كان المخيم ولفترة جيدة ينعم بالأمن والاستقرار.