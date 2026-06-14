إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربي إيران

قررت السلطت الإيرانية، مساء الاحد، إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربي .





من جهتها نفت ، اليوم الأحد، إصدار أي قيود جديدة على حركة الملاحة الجوية في البلاد، مؤكدة أن المجال الجوي الإيراني يسير بشكل طبيعي وآمن. وقالت ، "إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربي حتى إشعار آخر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.من جهتها نفت ، اليوم الأحد، إصدار أي قيود جديدة على حركة الملاحة الجوية في البلاد، مؤكدة أن المجال الجوي الإيراني يسير بشكل طبيعي وآمن.

وكان قائد مقر خاتم المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي أكد، اليوم الأحد، أن القدرات القتالية والدفاعية والصاروخية والبحرية والمسيرة والدفاع الجوي الإيرانية، أقوى من ذي قبل.



