حارب الأميركان في العراق وأسس "المجاميع الخاصة".. من هو علي موسى دقدوق؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحدد موعد فتح مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حارب الأميركان في العراق وأسس "المجاميع الخاصة".. من هو علي موسى دقدوق؟

دوليات

2026-06-15 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حارب الأميركان في العراق وأسس &quot;المجاميع الخاصة&quot;.. من هو علي موسى دقدوق؟
738 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

يبرز اسم علي موسى دقدوق، المعروف حركياً بـ"أبو حسين ساجد"، بوصفه واحداً من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والغموض في تاريخ العمليات الخاصة لحزب الله اللبناني خلال العقدين الماضيين. ورغم غيابه المتكرر عن الواجهة الإعلامية، ظل دقدوق حاضراً في تقارير الاستخبارات، وبيانات الجيوش، وسرديات المواجهة بين حزب الله والولايات المتحدة وإسرائيل.

في ظل التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وحزب الله، عاد اسم دقدوق إلى الواجهة مجدداً بعد تداول تقارير ومنصات إعلامية مقربة من الحزب أنباءً عن استشهاده أو وفاته متأثراً بإصابة تعرض لها إثر غارة إسرائيلية.

وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي من حزب الله يحدد حقيقة ما جرى أو مصير الرجل الذي بقي لسنوات من أكثر كوادر الحزب غموضاً، إلا أن جهات وشخصيات حليفة أصدرت رسائل نعي تحدثت عنه بوصفه أحد الأسماء التي لعبت أدواراً مؤثرة في ملفات المقاومة والعمل العسكري.

وتمثل قصة دقدوق نموذجاً لشخصية أمنية تنقلت بين ساحات صراع متعددة، من جنوب لبنان إلى العراق، ومن إيران إلى سوريا، وصولاً إلى الملفات الحدودية الحساسة في الجولان.

النشأة والتكوين العسكري
وُلد دقدوق عام 1969 في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، وانضم إلى حزب الله منذ تأسيسه عام 1983. وبعد فترة وجيزة، عُيّن قائداً لوحدة العمليات الخاصة في الحزب، التي عُرفت لاحقاً بـ"الوحدة 2800".

ويُعد دقدوق من الشخصيات التي حظيت باهتمام واسع من الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء، فقد تدرج في مواقع عسكرية وأمنية عدة قبل أن يُكلف بمهام خارج لبنان، ولا سيما في العراق خلال سنوات الوجود العسكري الأميركي.

سرعان ما ترقى دقدوق وتولى تنسيق العمليات في قطاعات كبيرة من لبنان، كما تشير تقارير إلى أنه كان مسؤولاً عن الأمن الشخصي للأمين العام السابق للحزب، السيد حسن نصر الله، خلال حقبة التسعينيات.

الدور الإقليمي: من إيران إلى العراق
في عام 2005، وصل دقدوق إلى إيران لتدريب مقاتلين عراقيين إلى جانب "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث سعى الفيلق حينها إلى تكرار نموذج القتال الخاص بحزب الله من خلال تدريب مجموعات صغيرة (تتراوح بين 20 إلى 60 فرداً) للعمل كوحدات أو "مجموعات خاصة".

ويُزعم أيضاً أن دقدوق قدم المشورة لزعماء عصائب أهل الحق، الشيخ قيس وليث الخزعلي وأعضاء آخرين في الحركة، عندما انتقل إلى العراق برفقة يوسف هاشم من حزب الله.

وبحسب حسابات تابعة لعصائب أهل الحق، أسس دقدوق ونظم ما يُسمى بـ"المجاميع" ضد القوات الأميركية في العراق، والتي نفذت عمليات عدة عام 2006 أثناء عدوان تموز الإسرائيلي تحت مسمى "عمليات نصرة الوعد الصادق".

وتؤكد التقارير الإخبارية والمصادر العسكرية أن دقدوق لعب دوراً محورياً في نقل الخبرات التكتيكية وتنسيق الجهود مع فصائل المقاومة العراقية، وتحديداً حركة عصائب أهل الحق، حيث أسهم بحنكته العسكرية وشجاعته في تطوير قدرات المقاومة، وهو ما أشارت إليه بيانات النعي التي تحدثت عن بصمته الخالدة في أرض الرافدين وإذاقته قوات الاحتلال مرارة الهزيمة.

هجوم كربلاء عام 2007
اشتهر اسم دقدوق على نطاق واسع بعد اتهامه من قبل الولايات المتحدة بالضلوع في التخطيط لعملية كربلاء عام 2007، التي استهدفت مركز التنسيق المشترك الإقليمي وأسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأميركيين.

وتقول الرواية الأميركية إن مجموعة من المهاجمين تنكروا بزي عسكري أميركي واستخدموا مركبات وبطاقات هوية أميركية، مما مكنهم من اجتياز نقاط التفتيش الصارمة بكفاءة مذهلة، واقتحام النقطة التي كان يتواجد فيها نحو 20 جندياً أميركياً ومسؤولون عراقيون، حيث قُتل خمسة جنود وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم وُصف بالمخطط له جيداً.

الاعتقال والمحاكمة
بعد شهرين من هجوم كربلاء، وتحديداً في 20 آذار 2007، اعتقلت القوات الأميركية دقدوق في مدينة البصرة مع الشيخ قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي. وزعمت السلطات الأميركية حينها أنها ضبطت بحوزته وثائق تفصيلية تناقش تكتيكات مهاجمة قوات التحالف.

اتُهم دقدوق بلعب دور أساسي في التنسيق بين حزب الله وفصائل عراقية، وبقي محتجزاً لسنوات قبل تسليمه للسلطات العراقية.

وفي 17 كانون الأول 2011، أعلن البيت الأبيض تسليم دقدوق لبغداد، واصفاً إياه بـ"آخر المعتقلين" لديها في العراق قبل الانسحاب الأميركي، مشيراً إلى أنه ناشط في حزب الله قدم للعراق لتدريب مسلحين بمساعدة فيلق القدس.

ومع ذلك، في عام 2012، وُجهت إليه تهم من قبل مدعين عامين عسكريين في الولايات المتحدة بالقتل والإرهاب والغدر والتجسس، من بين جرائم حرب أخرى. وعلى وجه التحديد، قال نص الادعاء إن دقدوق كان قد وضع الخطط لهجوم كربلاء، وأنه قدم المشورة للمجموعة حول كيفية التسلل إلى المجمع باستخدام الزي الأميركي والعراقي وكتم أصوات المركبات المقتحمة.

وفيما لم تنجح المحاولات الأميركية لنقله إلى الولايات المتحدة ومحاكمته، قررت محكمة عراقية إطلاق سراحه في أيار 2012، ليخرج من الاعتقال في تشرين الثاني من العام نفسه. وفي 19 تشرين الثاني 2012، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إدراجه على قائمة العقوبات، باعتباره مسؤولاً عن هجمات عام 2007.

مسؤولية "ملف الجولان"
انقطعت أخبار دقدوق لسنوات حتى عام 2018، حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن دور جديد له كمسؤول عن "وحدة ملف الجولان" أو ما أسماه "شبكة إرهاب الجولان". وخلال السنوات اللاحقة، ربطت تقارير إسرائيلية اسم دقدوق بنشاطات حزب الله في سوريا، زاعمةً أن السيد نصر الله أرسله رسمياً عام 2019 لتأسيس شبكة سرية تعمل بعيداً عن مراقبة قوات نظام بشار الأسد.

تركزت مهام هذه الوحدة على مراقبة تحركات جيش الاحتلال قرب الحدود ونقل المعلومات لحزب الله، وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الوحدة كانت تابعة مباشرة لمكتب السيد نصر الله وتتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم.

استهداف دمشق والمصير الغامض
في 10 تشرين الثاني 2024، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارة استهدفت شقة كان يتواجد فيها دقدوق، مرجحة مقتله.

إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن دقدوق "أُصيب ولم يُقتل"، مشيرة إلى مقتل قيادي لبناني آخر مهم في الغارة ذاتها. وبالرغم من تضارب الأنباء، ترى أوساط استخباراتية إسرائيلية أن دقدوق كان هدفاً دائماً لخبرته العسكرية الواسعة في لبنان والعراق وسوريا.

الهوية المستعارة والحياة الشخصية
حمل دقدوق بسبب دوره السري أسماء مستعارة عديدة منها: "حميد محمد جبر اللامي"، "أبو حسين ساجد"، و"حميد ماجد عبد اليونس".

وفي 8 كانون الأول 2023، نعى حزب الله رسمياً "حسن دقدوق"، وتبين أنه نجل القيادي علي دقدوق، والذي استشهد مع عنصرين آخرين أثناء محاولتهم تنفيذ عملية عسكرية، وهو ما تزامن مع إعلان إسرائيلي عن بدء "تصفية وحدة الجولان".

وحتى الآن، يظل الغموض سيد الموقف حول مصيره النهائي في ظل استمرار التصعيد الإقليمي الراهن.

المصدر: جريدة النهار اللبنانيةموقع "جنوبية" اللبناني + وكالات  
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
Play
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
Play
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
Play
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Play
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
Play
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
Play
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
Play
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Play
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07

اخترنا لك
تسريبات عن ابرز بنود اتفاق السلام المقرر توقيعه الجمعة
05:20 | 2026-06-15
إيران تدعو إسرائيل إلى وقف الاعتداءات على لبنان بشكل كامل
03:50 | 2026-06-15
رغم إعلان الاتفاق.. إسرائيل تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية
03:06 | 2026-06-15
باكستان تعلق على الاتفاق الايراني الامريكي: رسالة إلى المجتمع الدولي
02:18 | 2026-06-15
ترامب يحدد موعد فتح مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
18:35 | 2026-06-14
أول تعليق لإيران بعد إعلان التوصل لاتفاق سلام مع أمريكا
18:01 | 2026-06-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.