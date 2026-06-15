Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحدد موعد فتح مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تسريبات عن ابرز بنود اتفاق السلام المقرر توقيعه الجمعة

دوليات

2026-06-15 | 05:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تسريبات عن ابرز بنود اتفاق السلام المقرر توقيعه الجمعة
112 شوهد

السومرية نيوز – دولي
يعد التصعيد الإسرائيلي الاخير في لبنان نقطة تحوّل في المشهد الإقليمي، ممّا دفع الوسطاء، وعلى رأسهم باكستان، إلى إعلان إنجاز الاتفاق رسميّاً بين إيران والولايات المتحدة، ليل الأحد الاثنين، على أنّ يُوقّع في جنيف في 19 حزيران.

وأكد الجانبان الأميركي والإيراني التوصل إلى اتفاق بينهما، وذلك بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية واندلاع الحرب التي امتدت الى دول عدة في الشرق الأوسط، أبرزها لبنان.
وعقب الإعلان عن الاتفاق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفور أن "مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أغلقته إيران بعد بدء الحرب، سيفتح بعد توقيع الاتفاق الجمعة".
كما أعلن رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية الذي بدأ في 13 نيسان، وقال "فليتدفق النفط".
من جهتها، أكدت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها كاظم غريب آبادي أنّ "الاتفاق يوقف الحرب فوراً وبشكل دائم"، مضيفاً أنّ بلاده "حققت انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب".
وقالت باكستان إنّ "الاتفاق يشمل لبنان، وهو مطلب تمسّكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار في الثامن من نيسان.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان.
وقال شريف في بيان نشره على منصة "إكس": "مع إبرام الاتفاق الآن، سيعمل الوسطاء على تسهيل عقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع"، مضيفاً أنّ "هذه المناقشات التي ستسبق التنفيذ ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي".
وقال ترامب إن الاتفاق سيحقّق "الأمن والسلام" في الشرق الأوسط.
في السياق، أفاد ديبلوماسي وكالة "فرانس برس" بأنّ "الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع، تمهيداً للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في جنيف".
وقال الديبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الترتيبات الجارية: "ستُعقد الآن اجتماعات تحضيرية منفصلة مع كل طرف في الدوحة هذا الأسبوع، قبل التوقيع الرسمي في سويسرا وبدء المحادثات الفنية".
وأضاف أنّ الوسطاء القطريين غادروا طهران بعد "17 ساعة من المفاوضات المكثفة"، التي بدأت الأحد وانتهت بالتوصل إلى اتفاق.
كيف اندلعت الحرب في الشرق الأوسط؟
في 28 شباط ، ردّت إيران على الهجمات الأميركية الإسرائيلية، والتي قتلت العديد من قادتها السياسيين والأمنيين والعسكريين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وعلى دول خليجية عدة.
وفي الثاني من آذار ، فتحت جبهة لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" عندما أطلق الحزب صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، تضامنا مع إيران.
فردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وباجتياح بري توغلت فيه عشرات الكيلومترات في لبنان.
وأعلن عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 17 نيسان لم يحقّق الكثير على الأرض، رغم جلسات تفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، طالب خلالها لبنان بانسحاب إسرائيل من أرضه، فيما طالبت إسرائيل بنزع سلاح الحزب، الأمر الذي التزمت به الحكومة اللبنانية منذ أشهر.
علامَ ينصّ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
لم تتّضح حتى الآن التفاصيل الكاملة للاتفاق الذي تقدمه طهران على أنه "مذكرة تفاهم"، إلا أنه من الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة الى شن الحرب لم تُحسَم بعد، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.
إذ تتهم واشنطن وإسرائيل إيران بالسعي الى امتلاك قنبلة ذرية، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، رغم أنها تملك مخزونا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، فيما البرنامج المدني يحتاج الى نسبة من التخصيب لا تتجاوز الـ5 في المئة.
وأفاد غريب آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي، بأنّ المفاوضات مع واشنطن "ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي"، مشيراً في الوقت ذاته الى أنّ "الحذر ما زال قائماً" تجاه الولايات المتحدة.
كما يبقى بين المسائل العالقة البرنامج الصاروخي الإيراني الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان بوقفه، بالإضافة الى دعم إيران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها "حزب الله"، بالإضافة الى الحوثيين في اليمن ومجموعات عراقية. وقد شاركت كل هذه المجموعات بنسب متفاوتة في الحرب عبر استهداف إسرائيل أو مصالح أميركية في المنطقة.
وتشدّد إيران على أن يشمل أي اتفاق رفعاً نهائيّاً للعقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
وأوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الاثنين نصّاً وصفته بأنه "البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وتنصّ الوثيقة التي نشرتها الوكالة الايرانية على "الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما".
وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميّاً، أن "نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات".
بدوره، قال المتحدث باسم مقرّ خاتم الانبياء، القيادة المركزية للقوات المسلحة الايرانية: "شعبنا وقواته المسلحة وجبهة المقاومة فرضوا بفضل الله على الأعداء الأميركيين والصهاينة الأذلاء القبول بالهزيمة والاستسلام. الأعداء لم يعد أمامهم سوى الإقرار بالهزيمة والخضوع أمام الشعب الإيراني".
في السياق، ساهم الإعلان عن الاتفاق في تخفيف حدة التوتر عند افتتاح الأسواق المالية الاثنين، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، في التعاملات الآسيوية بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني للأسهم بنسبة 3 في المئة.
وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس لشبكة "فوكس نيوز" "ما سنكون قادرين على فعله هو خفض تكلفة الطاقة، ليس فقط الآن ولكن على المدى الطويل، وخلق محرك حقيقي للازدهار في الشرق الأوسط".
وأضاف أنّه يُخطّط لحضور توقيع اتفاقية السلام التي من المقرر أن تتم في جنيف، مشيراً إلى إمكان حضور ترامب أيضاً.
ولم يصدر بعد أي موقف عن إسرائيل التي كانت شريكة الولايات المتحدة في بدء الحرب وطالبتها بعدم التساهل مع طهران و"حزب الله".
وكانت إسرائيل نفّذت الأحد غارة جوية على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، ما استدعى تهديداً إيرانيّاً بالردّ، وأثار غضب ترامب الذي حمل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب إقدامه على ذلك بينما كان الاتفاق في طور الاكتمال.
وصرّح ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أنّ الضربة "أدت إلى تأخير التوقيع"، معتبراً أنّ نتنياهو "يفتقر تماماً إلى الحكمة".
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره "خطوة حاسمة" نحو السلام.
كما رحبت بالاتفاق دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقاً لبيان مشترك.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
Play
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
Play
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
Play
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Play
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
Play
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
Play
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
Play
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
Play
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Play
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Play
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07

اخترنا لك
حارب الأميركان في العراق وأسس "المجاميع الخاصة".. من هو علي موسى دقدوق؟
04:00 | 2026-06-15
إيران تدعو إسرائيل إلى وقف الاعتداءات على لبنان بشكل كامل
03:50 | 2026-06-15
رغم إعلان الاتفاق.. إسرائيل تؤكد عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية
03:06 | 2026-06-15
باكستان تعلق على الاتفاق الايراني الامريكي: رسالة إلى المجتمع الدولي
02:18 | 2026-06-15
ترامب يحدد موعد فتح مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
18:35 | 2026-06-14
أول تعليق لإيران بعد إعلان التوصل لاتفاق سلام مع أمريكا
18:01 | 2026-06-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.