إيران تعلن إعفاءً لمدة 60 يوماً لعبور السفن في مضيق هرمز قبل بدء تحصيل الرسوم

وقالت الوكالة إن السفن ستتمكن من المرور عبر دون دفع رسوم خلال فترة الستين يوما فقط.وأضافت أنه بعد انتهاء هذه الفترة، تعتزم تحقيق عائدات مالية من حركة الملاحة عبر المضيق من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأمن والملاحة والتأمين، دون أن تحدد موعد بدء تطبيق هذا الإجراء.وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن " وافقت من حيث المبدأ على فكرة فرض الرسوم".وبحسب وكالة "فارس"، فإن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ينص على أن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز سيكون من اختصاص وسلطنة .وكان الرئيس الأمريكي الحالي ونائب قد أكدا، الأحد، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في يوم 19 يونيو.ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، تتضمن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وقفا فوريا للأعمال العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك .